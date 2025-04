¿Lamine Yamal es como Leo Messi? La Pulga no tiene comparación

EFE

El delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez ha elogiado al extremo Lamine Yamal, uno de los líderes del Barcelona, su rival en las semifinales de la Liga de Campeones, si bien ha eludido situarlo a la altura de Lionel Messi al asegurar que "el mejor jugador de todos los tiempos" no se puede comparar con otro futbolista.



"Leo para mí no tiene comparación, porque es y será el mejor de todos los tiempos. No voy a hacer esa comparación. Lamine es un jugador importante. A su corta edad está haciendo un grandísimo trabajo, ha ganado títulos con la selección y tiene un grandísimo futuro y es un grandísimo jugador", ha opinado en la rueda de prensa previa al partido de ida que se disputará este miércoles en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Más allá de elogiar al extremo de Mataró, el delantero de Bahía Blanca ha destacado "el poder ofensivo" del Barça de Hansi Flick, por lo que ha subrayado que deberán realizar un "grandísimo trabajo defensivo" para contrarrestar al equipo más goleador de la presente edición de la máxima competición europea.



Y, en este sentido, ha recordado: "Somos un equipo que ha defendido muy bien a rivales importantes y a jugadores importantes. Tenemos que tratar de que no generen situaciones de gol".

Afronta el conjunto italiano la eliminatoria en un momento de dudas después de encadenar tres derrotas consecutivas -dos en la Liga- tras las que han cedido el liderato a favor del Nápoles, y otra en la Copa Italia contra el Milan.



Pese a ello, Lautaro se ha mostrado "optimista" con vistas a completar un buen papel frente al Barça, ya que el grupo, según ha confesado, está "fuerte y unido".