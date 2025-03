Lamine Yamal, el salvador al que no le importa si marca gol o no

El Barcelona ha dado un golpe sobre la mesa luego de vencer por remontada al Atlético de Madrid con una actuación fantástica de Lamine Yamal, quien ha sido reconocido como el mejor jugador del campo.

Ha sido un partido redondo para el equipo culé en el que Lamine marcó el 3-2 que significó la voltereta y que permite que el cuadro blaugrana se mantenga como líder absoluto del futbol español.

Lamine Yamal vuelve a hacer magia y sentencia al Atlético de Madrid

Yamal, quien ha puesto fin a su ayudo goleador, ha asegura que no piensa en cuándo marcará goles. Para él, lo realmente importante es que el equipo obtenga los resultados esperados.

“Tenía claro que iba a ser un partido importante y quería estar allí, jugar bien. No me fijo mucho en las estadísticas y en si marco o no lo hago. Obviamente estoy contento por el gol, pero lo mejor es el resultado”, detalló al finalizar el partido.

Lamine Yamal llegó a 13 goles en la presente temporada, seis de los cuales han sido en el marco de La Liga. Un gol con un dejo de suerte luego de haber rebotado en la espalda de un defensa colchonero antes de entrar a las redes.

“Teníamos importancia de que no nos sentíamos cómodos en el partido. El gol de Robert (Lewandowski) ha sido muy importante, lo mismo que el de Ferrán. Al final teníamos impotencia de que no estábamos cómodos. El gol de Robert ha sido importante y el de Ferrán también. Yo vi que Gallagher se estaba alejando de mí, controlé y le pegué y por suerte ha entrado”, sentenció el futbolista español.

🚨🚨🚨🚨

FULL TIME!

FULL TIME!

FULL TIME!

FULL TIME!

WHAT A COMEBACK! pic.twitter.com/qlKG5aIUMk — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 16, 2025

El Barcelona, además de sumar tres puntos y haber sacado una distancia de cuatro puntos con el Atlético de Madrid, también logró enviar el average de gol a su favor en caso de que al finalizar la temporada, haya un empate en puntos.