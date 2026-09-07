Redacción FOX Deportes
Lautaro Martínez apunta a la Champions League como objetivo
El capitán de Inter aseguró que el torneo no representa una obsesión para Inter
Lautaro Martínez aseguró que ganar la Champions League es “un objetivo” para Inter porque sueñan “con todo”, aunque aclaró que en ningún caso se trata de una “obsesión”.
“Es un objetivo. Como digo siempre, soñar soñamos todo. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos. Esta competición tiene mucho prestigio, con equipos de un valor enorme. Claro que es un objetivo, lo digo desde que llegué”, dijo en la rueda de prensa previa al duelo contra Real Madrid en la primera jornada de la fase de liga.
Inter afronta una nueva Champions League después de quedar eliminado la temporada pasada ante Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.
“El año pasado salimos muy pronto de la competición, pero cada año es diferente y es importante aprender de los errores y lo que hiciste bien. Espero, como cada año, llevar al Inter al nivel más alto posible, que es el objetivo en todas las competiciones”, señaló.
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