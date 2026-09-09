La Jornada 1 de la Champions League sigue con cuatro partidazos

Oscar Sandoval

La Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League es la única que se disputa a lo largo de tres días. Después vendrán seis fechas con partidos entre martes y miércoles, mientras que la primera ronda llegará a su fin con 18 encuentros al mismo tiempo.

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La Champions comenzó y la temporada está en juego. Real Madrid, Inter, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona y Arsenal ya hicieron su presentación, pero todavía falta uno de los candidatos: Bayern Munich.

El conjunto ‘Bávaro’ recibirá a Bodo/Glimt, que llegará a Baviera con el papel de víctima. El mismo que tendrá Sabah cuando juegue su primer partido en la historia del torneo en Old Trafford frente a Manchester United.

Roma visitará al Fenerbahce, mientras que PSV Eindhoven recibirá al Shakhtar; Slavia Praga enfrentará a Lens y Como se estrenará en la Liga de Campeones en el campo del RB Leipzig.