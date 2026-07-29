Oscar Sandoval
La Champions League definió otra ronda de clasificación
Fenerbahçe aseguró su lugar en la tercera eliminatoria del torneo
La Champions League continúa su camino hacia la fase de liga. Este miércoles concluyó la segunda ronda de clasificación sin grandes sorpresas y a partir de ahora, la competencia elevará su nivel con la puesta en escena de clubes como Olympique de Lyon.
El máximo torneo de clubes de Europa mantiene con vida a 20 equipos que disputarán la tercera ronda clasificatoria con un objetivo claro; alcanzar el playoff, la última instancia antes de la fase de liga. Solo 10 clubes avanzarán y las eliminatorias quedaron definidas.
La serie más atractiva enfrentará al Olympique de Lyon con el Sparta Praha. En esta fase también competirán equipos como Bodø/Glimt, Olympiacos y Fenerbahçe, entre otros, en busca de mantenerse en la pelea por un lugar en la máxima competencia continental.
Los partidos de ida se disputarán el 4 de agosto y los de vuelta una semana después, el 11 de agosto. Los vencedores accederán al playoff, programado para el 18 y 19 de agosto, mientras que los encuentros decisivos se jugarán el 25 y 26 del mismo mes. La fase de liga de la Champions League está cada vez más cerca.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT