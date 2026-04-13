Kylian Mbappé volvió a los entrenamientos con el Real Madrid

Héctor Cantú

Buenas noticias para el Real Madrid de cara al partido de vuelta de los cuartos de final ante el Bayern Munich donde tendrá que lograr una remontada en territorio bávaro para llegar a las semifinales.

Kylian Mbappé, quien salió con un corte en el último partido de liga ante el Girona, se reintegró a los entrenamientos aún con la zona afectada suturada.

Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

A Mbappé se le vio corriendo al lado de sus compañeros con un parche en la zona afectada y se perfila para ser titular en el partido ante el Bayern Munich en el Allianz Arena, luego de que se perdiera la sesión de entrenamiento del domingo pasado.

Este es el partido más importante de la temporda para el Real Madrid, equipo que prácticamente ha perdido la posibilidad de ganar La Liga tras el traspié del fin de semana pasado.

Se espera que el delantero francés y máximo goleador de La Liga vea participe, también, en la tercera y última sesión de entrenamiento del equipo merengue que se celebrará este próximo martes antes de viajar con rumbo a Alemania.

Kylian Mbappé es el máximo goleador de la UEFA Champions League con 14 goles, tres más que Harry Kane, su más cercano perseguidor en la carrera por la Bota de Oro (11).