Jürgen Klopp admitió que Villarreal hizo temblar a Liverpool en la Champions League

Jürgen Klopp afirmó tras eliminar al Villarreal que su rival les complicó "mucho" el pase a la final de la Champions League, pero elogió la reacción del Liverpool después de ir perdiendo 2-0 en la primera parte.

"Al descanso les he dicho que debían mejorar. Buscamos encontrar una situación del partido en la que hicieron lo que queríamos. Pero el Villarreal nos impresionó, no encontramos continuidad. Les dije que nos teníamos que mover más, que se movieran para causar problemas. Lo logramos", indicó Klopp.

"En la primera parte no se vio a ese equipo monstruoso, pero es culpa del Villarreal. Reaccionar como reaccionamos fue increíble. Luis Díaz tuvo un impacto increíble, pero no quiero personalizar, y la culpa no es de Diogo Jota, era de todos. Lo cambiamos a él, pero no éramos nosotros. En la segunda parte lo fuimos, y por eso ganamos el partido", agregó.

El camino de Liverpool rumbo a la final de la Champions League

"Pero esto no ha acabado, estamos contentos, es difícil llegar a tres finales, pero ya veremos qué pasa cuando las juguemos", aseguró Klopp, quien añadió que siente esta nueva final de la Champions League como si fuera la primera.

"Este es un estadio fantástico y lo que están haciendo aquí es increíble. Fue un gran partido en el que estuvimos muy bien en la segunda parte y creo que merecimos pasar a pesar de que fue un partido muy duro. Ellos estuvieron muy fuertes y su gente les ayudó mucho", concluyó el técnico.