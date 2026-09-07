José Mourinho sin presión por ganar la Champions League con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

José Mourinho, declaró que no siente ninguna presión adicional por ganar la Champions League en su segunda etapa con Real Madrid, antes del partido inaugural del torneo, contra Inter, campeón de la Serie A, que se disputará en el Santiago Bernabéu.

La Liga de Campeones es el único trofeo que se le escapó a Mourinho durante su primera etapa en el Real Madrid.

"Cerré mi trabajo en 2013, ganamos lo que ganamos y perdimos lo que perdimos. Lo dimos todo. Y se cerró. Pero esto no tiene nada que ver con el pasado", respondió cuando se le preguntó si tenía alguna deuda con el club.

"En 2010 no llegábamos a cuartos y no jugábamos una semifinal desde hacía muchísimos años. Ahora se han ganado seis Champions… Son momentos diferentes. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid, obviamente sí. Pero totalmente separado del contexto de la anterior etapa", concluyó 'Mou'.