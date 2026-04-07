Johnny Cardoso acelera su vuelta para jugar la Champions League

EFE

Johnny Cardoso, mediocampista del Atlético de Madrid, avanza en su proceso de recuperación de una lesión muscular, según demostró en sus ejercicios al margen este martes, con golpeo de balón, y podría estar disponible para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la semana que viene contra el Barcelona.

Baja para el duelo de ida de este miércoles en el Camp Nou, por el percance en el muslo izquierdo sufrido en el amistoso de hace 10 días de la selección de Estados Unidos contra Bélgica, el futbolista trabajó aparte este martes en un campo anexo del Centro Deportivo de Majadahonda.

Aún sin un ritmo de alta intensidad, el jugador hizo diversos ejercicios con balón y sin él, pendiente de su evolución para valorar su disponibilidad para los próximos choques, el más cercano el sábado que viene contra el Sevilla y el siguiente el citado encuentro de vuelta contra el Barcelona de la Champions League, la semana que viene.