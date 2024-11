Inter dio cátedra de defensa y superó al Arsenal

Inter consiguió neutralizar al Arsenal y lo superó 1-0 en la Jornada 4 de la Champions League.

Los italianos tomaron el control del esférico desde el silbatazo inicial y al minuto 2 llegó el primer aviso por conducto de Denzel Dumfries, quien estrelló su disparo en el travesaño.

Arsenal no consiguió quitarle el esférico a los ‘Nerazzurri’, a pesar de que intentó constantemente meterse al partido.

El Inter buscó abrir el marcador en repetidas ocasiones, con llegadas puntuales de Mehdi Taremi y Lautaro Martínez, pero fue contundente.

Fue hasta el 45+2’ que los italianos consiguieron un penalti, luego de que un disparo de Taremi pegara en la mano de Mike Merino. Hakan Calhanoglu fue el encargado de cobrarlo y no falló.

En el complemento, los ‘Gunners’ revirtieron los papeles y comenzaron a meterle presión al rival con llegadas de peligro de Gabriel Martinelli, Bukayo Saka y Kai Havertz, pero Yann Sommer estuvo monumental y les negó el empate.

