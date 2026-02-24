Hakimi entra en la convocatoria del PSG pese a su situación legal

EFE

El marroquí Achraf Hakimi figura en la lista de convocados por Luis Enrique para enfrentarse este miércoles al Mónaco en la vuelta de la repesca de la Champions League, un día después de que fuera citado por un tribunal para ser juzgado por un presunto delito de violación denunciado por una joven.

El futbolista, de 27 años apeló la decisión de los jueces instructores de enviarle a juicio. Mientras, el club trata de proteger a su jugador, segundo capitán del equipo, apoyándose en la presunción de inocencia

Hakimi podría ser titular en el Parc des Princes contra el Mónaco, en el partido en el que los parisienses aspiran a sellar el pase a octavos de final de la Champions League tras haberse impuesto en el Luis II 2-3.

Oficialmente, el PSG no ha hecho ningún comentario desde que el marroquí fuera denunciado por violación en febrero de 2023 y el entrenador, Luis Enrique, se limitó a comentar que el caso está "en manos de la justicia" durante la rueda de prensa previa al duelo contra el Mónaco.

A través de las redes sociales, Hakimi negó las acusaciones que consideró que "todo demuestra que son falsas" y señaló afrontar esta situación "con calma" a la espera de que "la verdad resurja públicamente".