Gianluca Scamacca, el enemigo silencioso del Bayern Munich
El goleador del Newcastle tiene las cartas para ser la pesadilla culé
Arranca la fase de octavos de final de la Champions League y con ello, el sueño de los 16 competidores de poder llegar al partido por el título.
El Bayern Munich quedó a una victoria de igualar el récord perfecto del Arsenal que ganó todos sus partidos, y esa condición le dejó ubicado en el segundo lugar de la clasificación general.
Por ello, los bávaros tendrán que enfrentarse al Atalanta, el equipo italiano que, a pesar de haber perdido en sus dos últimos cotejos, demostró argumentos importantes para poder competir por La Orejona.
Y precisamente uno de ellos es el delantero Gianluca Scamacca, quien podría revertir la historia a favor del equipo italiano.
Scamacca llegará al duelo de ida luego de haber macado en los últimos partidos del Atalanta, tanto en la competición doméstica (doblete ante el Udinese) y contra e Borussia Dortmund en la Champions League.
Para Gianluca, esta será su primera gran prueba ante el Bayern Munich, equipo al que unca ha enfrentado y al que intentará lastimar en su primera aparición.
El equipo de Bérgamo aparece por primera vez en los octavos de final de la Champions League luego de cinco años y tendrá una eliminatoria inédita ante uno de los gigantes del futbol europeo.
