Gianluca Scamacca, el enemigo silencioso del Bayern Munich

Héctor Cantú

Arranca la fase de octavos de final de la Champions League y con ello, el sueño de los 16 competidores de poder llegar al partido por el título.

El Bayern Munich quedó a una victoria de igualar el récord perfecto del Arsenal que ganó todos sus partidos, y esa condición le dejó ubicado en el segundo lugar de la clasificación general.

Por ello, los bávaros tendrán que enfrentarse al Atalanta, el equipo italiano que, a pesar de haber perdido en sus dos últimos cotejos, demostró argumentos importantes para poder competir por La Orejona.

Y precisamente uno de ellos es el delantero Gianluca Scamacca, quien podría revertir la historia a favor del equipo italiano.

Scamacca llegará al duelo de ida luego de haber macado en los últimos partidos del Atalanta, tanto en la competición doméstica (doblete ante el Udinese) y contra e Borussia Dortmund en la Champions League.

Para Gianluca, esta será su primera gran prueba ante el Bayern Munich, equipo al que unca ha enfrentado y al que intentará lastimar en su primera aparición.

El equipo de Bérgamo aparece por primera vez en los octavos de final de la Champions League luego de cinco años y tendrá una eliminatoria inédita ante uno de los gigantes del futbol europeo.