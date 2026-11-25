EFE

El brasileño Gabriel Jesus, autor de uno de los cuatro tantos en la victoria del Barça ante el Sabah (1-4), aseguró que está "muy satisfecho" con el gol anotado, pero no demasiado con su rendimiento.



"Siempre es difícil jugar un partido de Champions y también cuando haces muchos cambios para dar minutos a los jugadores que normalmente no juegan, como yo en los últimos partidos que no he jugado, así que siempre es duro para todos", dijo en declaraciones a Movistar+.

Gabriel Jesus debutó con Barcelona en La Liga

El brasileño comentó que el equipo lo hizo "lo mejor" que pudo, consiguió la victoria "tres puntos enormes", pero no se mostró satisfecho por su aportación: "Así es la vida, así es el fútbol, soy un nueve, obviamente quiero marcar goles en cada partido. Estoy contento con el gol y espero seguir ayudando al equipo con goles".



Gabriel Jesus admitió que fue complicado afrontar el encuentro ante el Sabah en los primeros minutos. "Normalmente cuando tienes jugadores que no han tenido muchos minutos en los últimos dos o tres partidos, es difícil encontrar el ritmo, por lo al principio del partido fue un poco complicado para nosotros", insistió.

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Sin embargo, el nueve del Barça recalcó que al final los azulgranas impusieron su calidad. "Tuvimos muchas ocasiones, bastantes tiros, queremos ganar todos y cada uno de los partidos", afirmó.



Gabriel Jesus admitió que era importante conseguir una buena diferencia de goles para la clasificación final y que también lo era para él anotar un gol -de hecho siempre que ha jugado de titular ha marcado-.



"Quiero seguir teniendo oportunidades, minutos, quiero jugar siempre bien, pero también cuando no juego bien quiero estar ahí para marcar goles", resumió.