Final adelantada en los cuartos de final de la Champions League

El sorteo de cuartos de final de la Champions League dejó cuatro cruces de alto nivel, los partidos de ida se jugarán el 11 y 12 de abril, mientras que las vueltas se realizarán una semana más tarde, el 18 y 19.

Real Madrid fue el primer equipo que conoció a su rival, enfrentará a Chelsea, tal y como sucedió la temporada pasada. El récord favorece a los ‘Blues’, pues de las cuatro ocasiones que se han medido en el torneo han ganado dos y empatado una.

Por su parte, uno de los encuentros más parejos será el de Inter vs Benfica. En competencias europeas se han encontrado en tres ocasiones, incluida la final de la Copa de Europa en la 1964/65, con triunfo para los italianos. Será la primera ocasión que se midan desde la 2003/04, cuando quedaron emparejados en los octavos de final de la Europa League, de nueva cuenta con saldo positivo para los ‘Nerazzurri’.

La delantera del Benfica manda en el XI ideal de la Champions League

El tercer partido es a todas luces una final adelantada; Manchester City y Bayern Munich se encuentran por primera vez en fase de eliminación directa. Anteriormente habían compartido grupo en tres ocasiones (2011/12, 2013/14 y 2014/15), con tres victorias por bando.

Finalmente, Milan y Napoli, viejos conocidos de la Serie A, pero que nunca se han medido en competencias europeas, por lo que será la única serie inédita.

Además de estos duelos, el sorteo permitió conocer los cruces para las semifinales.

La primera la disputarán los ganadores de Milan vs Napoli e Inter vs Benfica; la segunda, los vencedores de Real Madrid vs Chelsea y Manchester City vs Bayern Munich (el ganador de esta llave fungirá como local en la final).