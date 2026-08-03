Fenerbahçe y Olympique de Lyon pelearán por un lugar en la Champions League

Oscar Sandoval

La UEFA realizó el sorteo de los cruces del playoff de la Champions League en su sede de Nyon, Suiza. Las eliminatorias lucen equilibradas, aunque destaca el posible enfrentamiento entre Fenerbahçe y Olympique de Lyon, ya que uno de los dos quedaría fuera de la fase de liga.

Play-off round draw set ✅#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 3, 2026

La tercera ronda de clasificación comenzará este martes con el duelo entre Kairat y Levski Sofia. Por su parte, Fenerbahçe y Olympique de Lyon deberán superar a Sturm Graz y Sparta Praha, respectivamente, para mantener vivas sus aspiraciones de disputar el torneo continental. Ambos parten como favoritos, pero si avanzan se enfrentarían por uno de los últimos boletos disponibles.

El conjunto turco y el club francés tienen el mismo objetivo desde hace meses. Un eventual cruce podría marcar el rumbo de su campaña, ya que clasificar a la Liga de Campeones representa un impulso tanto deportivo como económico para cualquier proyecto.

Sin embargo, antes de pensar en ese posible duelo, Fenerbahçe y Olympique de Lyon deberán superar sus respectivas series ante Sturm Graz y Sparta Praha.