Fenerbahçe se quedó en el camino a la Champions League

Oscar Sandoval

Benfica venció 1-0 a Fenerbahçe y clasificó a la fase de liga de la Champions League por segunda temporada consecutiva, un gol de Kerem Aktürkoglu a los 35 minutos valió el boleto de ‘Las Águilas’ al torneo continental y será el equipo turco quien dispute la Europa League.

La eliminatoria más igualada del playoff se definió por la mínima diferencia y después de 90 minutos en la ida, más 35 de la vuelta sin que nadie pudiera ponerse en ventaja, pero Aktürkoglu cambió el guión tras dos goles anulados al conjunto portugués con un remate dentro del área inatajable para Dominik Livakovic.

‘Las Águilas’ participarán en la fase de liga por segunda ocasión en fila luego de superar la primera ronda y caer frente a Barcelona en octavos de final el curso anterior.

Fenerbahçe no pudo avanzar a la Liga de Campeones, será uno de los 36 clubes que jugarán la Europa League y volverá al certamen por primera vez desde la temporada 2022/23.