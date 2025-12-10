Erling Haaland explica su festejo tras anotarle al Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Erling Haaland le marcó al Real Madrid desde el manchón penal en el duelo de la Jornada 6 de la Champions League y su festejo llamó la atención.

Tan pronto como el noruego mandó el esférico al fondo de la red caminó de forma pausada y tranquila al tiempo que movía la cabeza ligeramente de un lado al otro. El jugador explicó la celebración a CBS al término del partido:

"No planeo las celebraciones, la primera parte, que es cuando solo camino como si nada hubiera pasado es de la película Aquiles. La segunda parte, de mover la cabeza de un lado a otro es de un meme".

Haaland se refiere a una escena de la serie Your Friends & Neighbors, en la que el actor Jon Hamm aparece bailando la canción Turn the Lights Off, completamente perdido en el momento, como si nada más importara, a pesar de que la gente a su alrededor brinca frenéticamente.