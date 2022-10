En Barcelona creen que la Champions League está siendo "cruel"

Xavi Hernández consideró que “la Champions está siendo cruel” con Barcelona después de no pasar del 3-3 ante Inter de Milán en el Camp Nou en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League y complicarse mucho el pase a los octavos de final.

“Estoy con un poco de rabia. Así como el año pasado no nos daba, esta vez ha sido por errores nuestros. Y casi diría que hasta duele más. Pero si no ganas al Inter en casa no mereces seguir en la competición, aunque aún tengamos una pequeña esperanza de pasar”, añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Xavi no tuvo ningún problema en admitir que lo sucedido este miércoles en el Camp Nou supone un golpe muy duro para el Barça: “La palabra sería crueldad. En la segunda parte no hemos salido con el nivel de activación suficiente y cuando eso pasa es un error del entrenador. Asumo la responsabilidad. Estoy contrariado y enfadado”.

De todas maneras, dijo que “hay dos lecturas” del partido. “La primera parte ha sido excelente. Hemos poblado el centro del campo y hemos atacado por dentro y por fuera”, consideró el técnico azulgrana. Además, explicó que en el tramo final del encuentro el equipo sacó “la fe y el amor propio”.

Pero el Barça no tiene tiempo para lamentarse porque el domingo llega la visita al Real Madrid. “Ahora hay que pensar en el clásico e intentar ganar en el Bernabéu. Vamos líderes en la Liga y queremos seguir siendo líderes. Tenemos que seguir. La temporada es larga. Hay que animar a los jugadores, el empate de hoy no ha sido por culpa de falta de actitud”.