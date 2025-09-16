El sacrificio de Athletic no bastó ante Arsenal en la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal venció 2-0 a Athletic de Bilbao y comenzó la temporada en la Champions League con tres puntos, los locales lograron maniatar a los ‘Gunners’ y trabajaron el partido, sin embargo, terminaron cayendo y con la sensación de que todo el esfuerzo no valió la pena. A BIG three points to kick off our Champions League campaign 😤 pic.twitter.com/TjOpfxM8mn — Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025

El regreso a la Liga de Campeones no fue como la afición del Athletic esperaba, San Mamés lució un lleno espectacular que empujó y sostuvo a los ‘Leones’ ante un rival que no estuvo cómodo por la disciplina táctica de los locales que compitieron hasta que recibieron el primero.

El trabajo del Athletic para frenar a Arsenal fue ejemplar, el equipo londinense creó pocas opciones de gol en el arco bilbaíno hasta pasada la hora de partido y fueron los cambios los que sacudieron el partido a favor de los ‘Gunners’.

Gabriel Martinelli entró al terreno de juego a los 71 minutos y en segundos adelantó a los visitantes con el primer balón que tocó. El gol fue un balde de agua fría para el conjunto español que no se repuso y encajó el 2-0 a tres minutos del final por medio de Leandro Trossard quien remató el partido a favor de Arsenal.