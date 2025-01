El Real Madrid se jugará su suerte en 'una ratonera'

El Real Madrid se jugará su suerte en la UEFA Champions League en un campo que no posee las cualidades de un inmueble digno de recibir partidos de Champions League.

Así lo ha vivido el equipo merengue en carne propia entre caras de extrañeza y molestias de los jugadores y cuerpo técnico por el mal estado de la cancha.

🥵 AQUÍ SUFRIRÁ EL REAL MADRID 🥵



‼️ Un estadio pequeño, con el césped regular, con el vestuario a vista de la calle...



📹 @MarcosdVicente pic.twitter.com/diBQo8MhpZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2025

Para el Chiringuito, el campo del Stade de Roudourou es una "auténtica ratonera", con espacios que no tienen las condiciones para recibir a un equipo de élite como lo es el Real Madrid, máximo ganador de la competición.

Copyright: Reuters

Un estadio para 15 mil personas, fincado en medio de un barrio que permite que la zona de bancos se puedan ver desde las ventanas de los edificios vecinos. Con un modesto vestidor y una sala de prensa improvisada con un galerón. Allí ha hablado Carlo Ancelotti previo al partido en una escena suigéneris.

Esta no es la casa oficial del Brest. La UEFA no ha permitido que el club francés juegue en su estadio por no cumplir con la normativa de capacidad y por ello los han mandado al estadio del En Avant de Guingamp de la segunda división francesa, en la zona de Bretaña.

En imágenes recogidas por El Chiringuito se ve a Carlo Ancelotti enfatizando que el campo es más ancho que largo y caras de incomodidad de Kylian Mbappé apenas pisar por primera vez el césped.

El cuadro de la capital española necesita ganar el encuentro y esperar resultados para saber si avanza de manera directa a los octavos de final, lo que sería un auténtico milagro, o bien ante qué equipo disputará la ronda de ‘nocaut’.