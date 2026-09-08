El Real Madrid no necesita este tipo de regalos, pero los agradece

Héctor Cantú

El Inter cayó en el Santiago Bernabéu por dos errores puntuales de sus futbolistas. El segundo, un fallo clamoroso que, desde ahora, apunta a convertirse en uno de los ‘bloopers’ de la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League.

El Real Madrid no necesita regalos. Tuvo opciones para golear al equipo italiano, pero le faltó efectividad al frente. De las ocho opciones claras de gol, solo dos terminaron en el fondo de las redes.

Fede Valverde punishes Josep Martínez's mistake to double Real Madrid's lead ?



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El principal señalado del encuentro fue el arquero español del Inter, Josep Martínez, quien terminó regalando el gol que, a la postre, le dio la victoria al equipo de José Mourinho.

En una jugada de trámite defensivo, Martínez recibió el balón proveniente del costado izquierdo. En su intento por controlarlo y deshacerse de él, permitió que Federico Valverde lo presionara.

Cerca de él,el uruguayo logró puntear la pelota con dirección a la portería para marcar el segundo gol del Real Madrid.

⏰ ¡FINAL! El Madrid vence por la mínima en #UCL en un partido en el que pudo golear.



?? Real Madrid 2-1 Inter ??



? Nos vemos a las 12 de la noche en Energy. pic.twitter.com/1CvtvcbFJ8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 8, 2026

Posteriormente, el canterano del Barcelona terminaría por ponerle el ‘pecho a las balas’. Salvó en seis ocasiones la caída de su arco, aunque su error terminó por opacar una gran actuación que habría tenido tintes heroicos de no haber regalado ese gol con todo y moño a su rival en turno.