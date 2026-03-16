El plan maestro de Pep Guardiola para lograr la remontada histórica

Héctor Cantú

El Manchester City tiene, frente a sí, la posibilidad de lograr una de las hazañas más importantes de los últimos años en la Champions League, cuando intente remontar un marcador adverso de 3-0 para poder avanzar a los cuartos de final.

Pep Guardiola, entrenador de los ‘Cityzens’ es consciente de que será muy complicado eliminar al Real Madrid, pero tiene un plan para cambiar la historia y dar un golpe sobre la mesa.

Las derrotas de Pep Guardiola con Manchester City en Champions League

“Necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el Partido”, aseguró en conferencia de prensa.

Guardiola, quien suspendió el entrenamiento de este lunes para dar descanso a sus futbolistas, sabe que para lograr los tres goles, lo principal contra el Real Madrid estar finos en la línea defensiva para poder mantener el arco sin goles. Después, el trabajo será de los delanteros a quienes también comprometió a ser implacables.

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“No me preocupa que creemos oportunidades, porque sé que lo haremos Tenemos que defender marcar tres goles al Real Madrid y no es fácil. No fue el resultado perfecto, pero aquí estamos”, agregó.

Sobre la presencia de Kylian Mbappé en la convocatoria, Pep Guardiola restó importancia y aseguró no saber cómo cambiará la eliminatoria con el francés sobre el terreno de juego.