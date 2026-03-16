Publicación: lunes 16 de marzo de 2026

Héctor Cantú

El plan maestro de Pep Guardiola para lograr la remontada histórica

El entrenador del City sabe que en el futbol todo puede pasar

El Manchester City tiene, frente a sí, la posibilidad de lograr una de las hazañas más importantes de los últimos años en la Champions League, cuando intente remontar un marcador adverso de 3-0 para poder avanzar a los cuartos de final.

Pep Guardiola, entrenador de los ‘Cityzens’ es consciente de que será muy complicado eliminar al Real Madrid, pero tiene un plan para cambiar la historia y dar un golpe sobre la mesa.

Las derrotas de Pep Guardiola con Manchester City en Champions League

Temporada 2016/17 - Fase de grupos - Barcelona 4-0 Manchester City
Temporada 2016/17 - Octavos de final - Monaco 3-1 Manchester City
Temporada 2017/18 - Fase de grupos - Shakhtar 2-1 Manchester City
Temporada 2017/18 - Octavos de final - Manchester City 1-2 Basilea
Temporada 2017/18 - Cuartos de final - Liverpool 3-0 Manchester City
Temporada 2017/18 - Cuartos de final - Manchester City 1-2 Liverpool
Temporada 2018/19 - Fase de grupos - Manchester City 1-2 Olympique de Lyon
Temporada 2018/19 - Cuartos de final - Tottenham 1-0 Manchester City
Temporada 2019/20 - Cuartos de final - Manchester City 1-3 Olympique de Lyon

“Necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el Partido”, aseguró en conferencia de prensa.

Guardiola, quien suspendió el entrenamiento de este lunes para dar descanso a sus futbolistas, sabe que para lograr los tres goles, lo principal contra el Real Madrid estar finos en la línea defensiva para poder mantener el arco sin goles. Después, el trabajo será de los delanteros a quienes también comprometió a ser implacables.

¡En 'shock' total; así vivió Pep Guardiola la debacle de su equipo en el Santiago Bernabéu

Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.
Nunca antes, el Manchester City se había ido goleado y sin reacción ante el Real Madrid. El 3-0 en el Santiago Bernabéu condena a Pep y a su estrategia.

“No me preocupa que creemos oportunidades, porque sé que lo haremos Tenemos que defender marcar tres goles al Real Madrid y no es fácil. No fue el resultado perfecto, pero aquí estamos”, agregó.

Sobre la presencia de Kylian Mbappé en la convocatoria, Pep Guardiola restó importancia y aseguró no saber cómo cambiará la eliminatoria con el francés sobre el terreno de juego.

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