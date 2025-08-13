El objetivo de Paris Saint-Germain esta temporada es la Champions League

Redacción FOX Deportes

El entrenador del Paris Saint-Germain, el español Luis Enrique, aseguró este sábado que su objetivo para la temporada es ganar la Champions League otra vez, tras haber hecho historia el año pasado al haber dado al club parisino su primer y muy anhelado máximo título europeo.

One day to go before the return of @Ligue1_ENG 👀 pic.twitter.com/Fssvpdqekz — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 16, 2025

"Es un momento muy especial porque es muy difícil ver que un equipo gane la Liga de Campeones dos veces consecutivas. Es nuestro objetivo. Sabéis que somos muy ambiciosos", dijo en una rueda de prensa con motivo del primer choque liguero de la temporada para el PSG, que se producirá este domingo ante el Nantes.

Luis Enrique de 55 años, recordó que llegó a la capital francesa con el objetivo de hacer historia y aseguró que ahora quiere continuar haciéndolo.

"Sabemos de la dificultad de este objetivo, pero al mismo tiempo yo pienso que es normal tener esta mentalidad. Y depende de nosotros y de nuestro nivel", añadió.