El Manchester City va por el paso perfecto

El equipo de Pep Guardiola no quiere sorpresas en la Champions League

El Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, intentarán mantener el paso perfecto en la UEFA Champions League a costa del Copenhagen, que hasta el momento, no ha ganado en el torneo de clubes más importante del mundo.

El equipo inglés llega a este cotejo con la moral por todo lo alto luego de haber vapuleado a Manchester United por 6-3 con actuaciones descomunales de Erling Haaland y Phil Phoden, quien se convirtió en el jugador más joven en llegar a los 50 goles bajo el mando de Pep Guardiola.

“No será sencillo, hay que poner atención. Un error ahora y podrías no tener tiempo para recueprarte. Con la Copa del mundo el calendario es así, nos tenemos que adaptar. Los juegos en casa son clave. Me he pasado los últimos días analizando al Copenhagen. Son muy buenos muy organizados”, detalló Guardiola, estratega del City.

Esta será la tercera ocasión en que ambos equipos se enfrenten en la historia donde el balance favorece al cuadro celeste con un empate y una victoria.

Sin embargo, aquel primer enfrentamiento fue en la tercera ronda de la Copa UEGA en la temporada 2008-2009, por lo que será el primero en la UEFA Champions League.

El Manchester City, que está convertido en una aplanadora, no pierde desde el 30 de julio del presente año, cuando cayó ante el Liverpool en la final de la Community Shield. Desde entonces acumula dos empates y 7 victorias.

Por su parte, el Copenhague, llega a este cotejo con cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates en sus últimos 10 encuentros, cifras que lo dejan a merced del representativo inglés.