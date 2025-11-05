El Inter sigue aterrorizando a Europa con triunfo sobre el Kairat

Redacción FOX Deportes

Marca perfecta de victorias y solo un gol recibido en cuatro partidos de esta Champions League… el Inter de Milán es un equipo élite en Europa y lo está demostrando en esta fase de liga.

Victoria 2-1 del Internazionale Milano sobre el Kairat Almaty de Kazajistán, que al menos podrá presumir que anotó en el mítico Giuseppe Meazza y que le hizo su primer gol al club italiano en este certamen.

El conjunto ‘nerazzurro’ marcha en tercer lugar del torneo, pero con los mismos puntos que el Bayern Munich y el Arsenal, que igual llevan marca perfecta a medio camino en esta primera ronda del torneo.

Así fueron los goles de este partido celebrado al norte de Italia:

· 1-0 (45’): Tras dos remates bloqueados, Lautaro Martínez anotó cayéndose en el área chica

· 1-1 (55’): Ofri Arad se levantó en el área y pegó un cabezazo que dejó parado al arquero

· 2-1 (67’): Carlos Augusto remató con pierna izquierda tras un buen pase de Pio Esposito

Inter maintain their perfect start 💯#UCL pic.twitter.com/o5jyjKXjIb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2025

Vaya pelea la del ‘Toro’ Martínez para abrir el marcador, tal como lo describió la Agencia EFE: Lautaro “demostró el porqué de su apodo. Pelea en el corazón del área. Poderío físico. Potencia y clarividencia para, entre una maraña de jugadores, encontrar el hueco”.

El argentino ha marcado gol en cada uno de los tres partidos en los que ha visto actividad en esta Champions League, por lo que su leyenda como el extranjero con más goles en la historia del club milanés seguirá creciendo. Ya son seis en lo que va de la campaña para el ariete de 28 años.

El Inter no tardó en recuperar la ventaja, pero vaya que su visitante festejó en grande la anotación que ponía el empate parcial, pues es apenas la segunda anotación que hace en esta competencia.

El conjunto de Christian Chivu es segundo en la Serie A y colíder en la Champions League y aunque la temporada no va ni a la mitad, ya se revalida como un protagonista total en el futbol de Europa.