El Barcelona no se salvará de Cole Palmer
El inglés aún se perderá varios partidos por lesión, pero espera regresar ante el Barça
Cole Palmer, estrella del Chelsea, estará de baja hasta noviembre por un problema persistente en la ingle.
El centrocampista inglés comenzó a sufrir este problema durante la pretemporada del club después del Mundial de Clubes y apenas ha podido jugar cuatro encuentros esta temporada.
Palmer se puede perder los encuentros contra el Nottingham Forest, Ajax, Sunderland y Wolverhampton Wanderers, pero si todo va bien debería estar recuperado para enfrentarse al Barcelona a finales de noviembre.
El año pasado Palmer jugó 52 partidos, marcó 18 goles y repartió 14 asistencias entre todas las competiciones.
