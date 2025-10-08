El Barcelona no se salvará de Cole Palmer

EFE

Cole Palmer, estrella del Chelsea, estará de baja hasta noviembre por un problema persistente en la ingle.

El centrocampista inglés comenzó a sufrir este problema durante la pretemporada del club después del Mundial de Clubes y apenas ha podido jugar cuatro encuentros esta temporada.

Palmer se puede perder los encuentros contra el Nottingham Forest, Ajax, Sunderland y Wolverhampton Wanderers, pero si todo va bien debería estar recuperado para enfrentarse al Barcelona a finales de noviembre.

El año pasado Palmer jugó 52 partidos, marcó 18 goles y repartió 14 asistencias entre todas las competiciones.