El Barcelona debió ganar el partido, según Xavi Hernández

El español Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró que, aunque se va con una sensación "amarga", cree si su equipo juega así en el partido de vuelta tendrá "muchos números para pasar de ronda".



"Tengo una sensación un poco amarga, porque hemos podido ganar. Lo hemos tenido en nuestras manos, hemos dominado excepto los últimos momentos de la primera parte. Nos ha falta orden y pausa tras el gol de Lewandoski. Es una pena, podríamos haber ganado. Hemos perdonado. Sí jugamos así tenemos números para pasar de ronda", declaró en la rueda de prensa posterior al duelo.

"El de hoy es un muy buen partido, estoy muy orgulloso de lo que hemos mostrado a Europa. Nos falta todavía esa calma, esa pausa, pero hemos estado bien en general. Eran fuertes físicamente, nos han ganado duelos. Me queda una sensación de amargura, pero es la 'Champions' y cuando no sentencias pues empatas un duelo que podríamos haber ganado", insistió.



"En la primera parte nos ha faltado efectividad y te vas 0-0 la descanso. Pero donde más lo he echado en falta es tras el 0-1. Jugando así ganaremos más que lo que perderemos", explicó.



Para Xavi, lo mostrado en el Diego Armando Maradona, "uno de los mejores partidos", y el factor campo dejan la eliminatoria ligeramente a su favor por el factor campo.



"Para mí es una lástima que el resultado no nos de la razón. Nos podemos sentir orgullosos de nuestro partido, ha sido uno de los mejores y es el camino para la vuelta", apuntó.

"No es lo mismo jugar en Montjuic que en el Camp Nou. Es evidente. No sería lo mismo ni para nosotros que para el rival. Pero delante de nuestra gente ahora quizá la eliminatoria está 51-49 para nosotros", señaló.



El técnico ensalzó el buen trabajo de los suyos, en concreto el del danés Andreas Christensen, aunque lamentó el haber perdonado.



"Hemos hecho muy buen partido en defensa y ataque. Hemos generado ocasiones y en fase defensiva muy bien. Pero esto es la 'Champions', regalas un gol y te lo hacen", dijo.



"Andreas ha dado mucha fluidez, le ha dado continuidad y no ha perdido casi balones. Era el momento de que los alejados aparecieran, que el punta apareciera y el media punta para quedársela", explicó.



Además, destacó el partido del polaco Robert Lewandoski: "Lewandoski ha dado un paso adelante en jugar fácil, en la presión, en los apoyos... y por eso llegan los goles. Es un líder natural, está ayudando mucho"