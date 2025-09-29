Eintracht mandó un mensaje antes de enfrentar al Atlético en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Jonathan Burkardt dijo este lunes que Eintracht Frankfurt puede “ganar a cualquier rival” antes de su enfrentamiento en la Champions League contra Atlético de Madrid, del que resaltó que tanto Julián Alvarez como Antoine Griezmann son unos jugadores “increíbles” y “fantásticos”.

🎙️ #Toppmöller:

„Diego Simeone ist ein unfassbarer Trainer. Ich ziehe meinen Hut vor ihm, er hat einige Titel hier gewonnen und ist außergewöhnlich als Typ. Er ist sehr authentisch und lebt Fußball von der ersten Sekunde an.“

“Podemos ganar a cualquier rival. Mis sensaciones son positivas. No estoy preocupado. Estoy muy ilusionado. Es el segundo partido en la Champions y será una noche muy interesante. Podemos llevarnos muchas experiencias”, valoró en rueda de prensa el delantero.

“Julián y Griezmann son jugadores increíbles, campeones del mundo, con muchos momentos estelares en sus carreras. Para ser sincero, me centro en mi propio juego y en el del equipo. Lo haremos lo mejor posible. Son unos jugadores fantásticos”, destacó.

Diego Simeone está sancionado. “No importa mucho. En el campo no te enteras demasiado de lo que pasa en el banquillo. Estamos centrados en nosotros. Es una pena, me hubiera gustado verle en acción en el banquillo”, expuso Burkardt.