Eden Hazard y Gareth Bale no están descartados para la final de Champions League

Carlo Ancelotti afirmó que tanto Eden Hazard como Gareth Bale, quienes, por diferentes motivos, no han tenido tanta participación esta temporada, “pueden jugar” en la final de la Champions League que enfrenta al Real Madrid con el Liverpool este sábado 28 de mayo.

Hazard muestra una buena evolución tras la operación a la que se sometió a finales de marzo para retirarle la placa de osteosíntesis que tenía en el peroné derecho y que le lastraba la recuperación desde la entrada que sufrió de su compatriota Thomas Meunier en un partido entre Real Madrid y Paris Saint-Germain el 16 de noviembre 2019.

El atacante belga disputó 20 minutos frente al Cádiz, pero no participó el viernes 20 de mayo contra el Betis.

“Hazard está bien. Salió con ganas y motivación de la lesión. Puede jugar la final, también Gareth Bale. Todo el mundo está ilusionado de ser partícipe de la final y eso es algo positivo para nosotros”, contestó Ancelotti.

El técnico del Real Madrid negó que tenga conflicto alguno con Bale, quien lleva sin ponerse la camiseta del Real Madrid desde el pasado 9 de abril y que afronta sus últimos días como futbolista del club, ya que acaba contrato el 30 de junio y no va a renovar.

“A veces, para tener motivados a todos no puedes decir toda la verdad, tienes que encontrar la manera para tener la motivación. Es una plantilla que no me ha generado ningún problema porque todos han respetado las decisiones. No he tenido ningún lío esta temporada, ni con Bale ni con Isco Alarcón ni con nadie”, aseguró el italiano.