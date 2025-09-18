Eddie Howe, molesto por las fallas de Newcastle ante Barcelona

EFE

Eddie Howe, director técnico del Newcastle United, lamentó las ocasiones falladas por su equipo en la derrota contra el Barcelona por2-1 en el debut en la Champions League.

Dos golazos de Marcus Rashford definieron el partido ante un Newcastle que fue mejor prácticamente todo el encuentro, pero que fue incapaz de tener fortuna de cara a puerta hasta el minuto 90, cuando Anthony Gordon recortó distancias.

"Es decepcionante, porque creo que hicimos un gran partido. Nunca nos fuimos del paritdo. Una pena no haber marcado el primer gol, porque tuvimos ocasiones y hubiera sido crucial".

"Queríamos crear un ambiente difícil para el Barcelona. Los jugadores lo han dado todo por ello. Ha sido un gran reto, contra estos equipos tienes que aprovechar esas oportunidades. Aprenderemos de esto y seremos mejores".

"Pudimos hacerlo mejor en los goles. Obviamente algo más en el primero, porque el segundo fue un golazo increíble", agregó el técnico inglés.