Bayern Munich le recordó a Chelsea el nivel de la Champions League

Oscar Sandoval

Bayern Munich venció 3-1 a Chelsea y comenzó la Champions League con el tercer triunfo consecutivo sobre el conjunto londinense luego de un partido redondo que le recordó al campeón del mundo lo complicado que son las batallas en el torneo continental.

🔔 𝐅𝐔𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 🔴



𝗛𝘂𝗴𝗲 𝗪 in our first #UCL game of the season! 👏 pic.twitter.com/r2B7FW1k16 — FC Bayern (@FCBayernEN) September 17, 2025

Chelsea tendrá que venir de atrás en la Liga de Campeones luego de comenzar perdiendo ante el conjunto ‘Bávaro’ que superó los primeros minutos de estudio para tomar la iniciativa y ponerse por delante con un autogol de Trevoh Chalobah a los 20 minutos.

Los locales no dejaron reaccionar a los ‘Blues’ y los pusieron contra su portería, lo mejor del partido llegó en un abrir y cerrar de ojos con el 2-0 de Harry Kane al 26 y el 2-1 de Cole Palmer en una jugada a velocidad al 28 que le dio un toque de espectacularidad al compromiso.

La segunda mitad comenzó con los dos equipos buscando el arco contrario, el conjunto ‘Bávaro’ para aumentar la distancia y Chelsea para intentar empatar, la balanza cayó hacia el lado de los alemanes que remataron la obra tras un error defensivo que Kane aprovechó para sentenciar el marcador a los 63 minutos.

Chelsea deberá reponerse de la derrota y recomponer el camino para salir de la zona de eliminación cuando reciba a Benfica en la próxima jornada.