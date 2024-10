Bayer Leverkusen frenó al Milan en la Champions League

Bayer Leverkusen contuvo al Milan en la BayArena y con un gol de Victor Boniface firmó su segundo triunfo en la Champions League.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro de las ‘Aspirinas’ mostró intensidad, con pases filtrados y llegadas desde las bandas. Al minuto 21 Jeremie Frimpong mandó un centro que Boniface mandó al fondo de las redes; sin embargo, el asistente señaló fuera de lugar.

Los teutones continuaron intentando, pero Milan tiraba bien de la línea para continuar metiéndolos en offside.

En el complemento llegó el tan ansiado gol. Aleix García inició la jugada con un pase a Alejandro Grimaldo, quien notó que Frimpong tenía mejor posición, le sirvió de taquito y el neerlandés no dudó en disparar. Mike Maignan consiguió rechazar, pero Boniface se encontró con el rebote y no perdonó.

Paulo Fonseca comenzó a reorganizar sus piezas, dándole minutos a Álvaro Morata y Samuel Chukwueze, pero al zaga del Bayer Leverkusen no titubeó.

Fue hasta el 83’ que los ‘Rossoneri’ consiguieron la primera de peligro. Theo Hernández intentó desde fuera del área y con un desvío el esférico terminó impactando el travesaño, pero no hubo nadie que concluyera la jugada.

Con este resultado los alemanes se afianzaron en el tercer sitio de la tabla, mientras que los italianos se fueron hasta el puesto 29, con dos derrotas en el torneo.

