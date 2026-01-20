Barcelona, sin Lamine Yamal ni Marc-André ter Stegen

Héctor Cantú

El Barcelona de Hansi Flick afrontará su primer partido del 2026 de la Champions League con algunas bajas sensibles en su plantilla.

Este martes se ha confirmado que el club viajará a Praga sin el portero Marc-André ter Stegen, Lamine Yamal, Ferrán Torres y su nuevo refuerzo, Joao Cancelo.

El guardameta alemán se quedará en Barcelona para terminar su proceso de cesión con el Girona, equipo al que pasará una vez que no ha encontrado sitio en el plan de Hansi Flick.

Lamine Yamal está sancionado y por lo tanto no puede ver acción en este partido. Los tres cartones recibidos ante PSG, Club Brujas y Eintracht Frankfurt, le dejaron sin posibilidad de ver minutos en el torneo de clubes más importante del mundo.

Ferrán Torres y Joao Cancelo también quedaron recortados. El primero, por estar en un proceso de recuperación, mientras que el portugués no jugará ni este ni el siguiente y último partido al no estar inscrito con el equipo de la Ciudad Condal en esta primera etapa.

Ante estas ausencias Hansi Flick ha tenido que echar mano de jugadores del equipo filial, como el arquero Kochen, el defensa Jofre, el mediocampista Tommy y los delanteros Juan Hernández y Dany Rodríguez.

El Barcelona está obligado a ganar ante el Slavia Praga para escalar posiciones y poder clasificarse entre los mejores 8 clubes del torneo.