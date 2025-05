Barcelona se queja amargamente del árbitraje ante el Inter

EFE

El centrocampista Pedro González 'Pedri' criticó la actuación del árbitro Szymon Marciniak en la derrota del Barcelona contra el Inter de Milán (4-3), tras la que el conjunto azulgrana quedó fuera de la final de la Champions League y pidió que la UEFA lo revise revise.

"Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho nuestro entrenador en rueda de prensa. No es la primera vez que nos pasa con este árbitro. La UEFA debería mirarlo. Hay cosas que no entiendo", ha lamentado el futbolista canario.

Pedri ha admitido que el equipo está "un poco decepcionado", pero ha destacado que su equipo "lo ha dado todo" y se habría merecido clasificarse para la final de Múnich. "Ahora estamos jodidos y hay que pensar en el clásico e ir a por todas", zanjó.

Las dos jugadas polémicas que rodean la eliminación del Barcelona El equipo catalán, molesto por el trabajo arbitral

"Las decisiones fueron para el mismo lado": Martínez

El defensa del Barcelona Íñigo Martínez lamentó que, en la derrota contra el Inter de Milán (4-3), "las decisiones del árbitro siempre han caído para el mismo lado".

"Tampoco queremos echarle la culpa a él. Son momentos de tomar decisiones y las ha tomado así. No ha podido ser, es una pena", ha argumentado el central vasco.

Iñigo ha sido preguntado por un conflicto con Acerbi, quien ha acusado al defensa azulgrana de haberle escupido en la celebración del segundo gol del Inter. "Ha celebrado el gol en mi oído, me he enfadado, pero el escupitajo no ha ido para él", ha explicado.

Con todo, el central del Barcelona ha señalado que su equipo afronta con confianza el clásico liguero del próximo domingo frente al Real Madrid.

"El equipo llega muy bien al partido del domingo. Hoy hemos sido superiores, pero la pena es que las decisiones han caído para el mismo lado. Es una pena porque te quedas a la puertas de la final", ha zanjado.