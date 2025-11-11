Barcelona goleó en la Champions League, no importa cuándo lo leas

Karla Villegas Gama

El Barcelona se sumó su tercer triunfo al hilo en la Champions League, tras imponerse 3-0 al Oud-Heverlee Leuven en el Estadi Johan Cruyff.

En el primer tiempo el cuadro de Bélgica mantuvo la compostura en la defensa, soportando los múltiples embates de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen.

Las catalanas no se desesperaron y continuaron dominando la posesión, hasta que al minuto 44 Linde Veefkind derribó a Graham Hansen dentro del área. Putellas cobró la pena máxima y abrió el marcador antes del descanso.

En el complemento, Oud-Heverlee Leuven se mostró desorganizado y al 56’ Graham Hansen se marchó hasta la línea de fondo para sacar un centro buscando a Vicky López; sin embargo, Kim Everaerts desvió el pase y lo metió en propia puerta.

Ante el desconcierto, las ‘Blaugranas’ apretaron el paso y consiguieron el 3-0 definitivo al 67’. López encontró en el área a Irene Paredes, quien cabeceó con potencia para superar a la arquera.

Con este resultado, las catalanas se mantienen en el primer sitio de la tabla general, con 9 puntos y diferencia de +13.