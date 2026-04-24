Atlético de Madrid confirmó la baja de Pablo Barrios para la Champions League

Redacción FOX Deportes

Pablo Barrios será baja de Atlético de Madrid al menos dos semanas por “una lesión muscular en el muslo izquierdo” que sufrió en el duelo contra Athletic Club, con lo que se perderá la eliminatoria de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal.

📋 Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo.



🔗 https://t.co/RW9BjfMxDv pic.twitter.com/fKPr6Ncx7k — Atlético de Madrid (@Atleti) April 26, 2026

“Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club. El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión”, explicó el parte médico del club.

“El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadió el Atlético, que no especifica periodo de recuperación, aunque las lesiones musculares exigen como mínimo dos semanas fuera de actividad.

Barrios indicó al doctor el lugar de la molestia, se levantó, abandonó el campo por su propio pie, mirada al frente, con el pensamiento en la lesión y en todo lo que se podía perder, justo cuando viene un tramo de competición con tantos alicientes con la semifinal europea contra Arsenal, en la que le aguardaba un papel crucial.