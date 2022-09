Atlético de Madrid, a dar el golpe más grande en casa de Leverkusen

Tras el partido de locura e improbabilidades contra el Porto, es hora de que el Atlético de Madrid defienda su prematuro liderato de su grupo en la Champions League contra el Bayer Leverkusen.

Y hablando de posiciones, su rival en turno es último del sector luego de su derrota 1-0 contra el Brujas, aunque lo que más sorprende del equipo de las ‘Aspirinas’ es su posición en la Bundesliga, donde marcha en penúltimo con únicamente cuatro puntos después de seis partidos.

¿Es muy favorito el Atlético de Madrid? El técnico Diego Simeone no se fía de su oponente, pues no deja de ser un equipo alemán y por algo finalizó en tercer lugar de la Bundesliga la temporada pasada.

“Tengo un gran respeto por los equipos alemanes, tienen una cabeza muy fuerte, son duros, no bajan la guardia y compiten muy bien, como el Leverkusen cuando nos enfrentamos. Ante el Brujas me gustó, hizo un buen partido con velocidad y buen juego, perdió pero mereció más. No nos imaginamos otra cosa que un equipo ordenado y que intentará contragolpear”, comentó el estratega previo al juego.

Estos dos equipos tienen un largo historial como rivales en competencias internacionales (Champions y Europa League). Se vieron ocho veces de 2010 a 2019 y la balanza favoreció ligeramente al club español con tres victorias, dos derrotas y tres empates. Aun así, la última vez que se enfrentaron (2019) fue justamente en el Bay Arena y el equipo de casa se impuso 2-1 con autogol de Thomas y tanto de Kevin Volland.

Han pasado casi tres años desde aquel duelo en noviembre, pero el objetivo de ambos es el mismo que en ese entonces: avanzar a octavos de final. Sin embargo, en esta temporada 2022/23, al igual que en aquella ocasión, han quedado sembrados en un grupo muy duro, donde Porto buscará quedarse con uno de los boletos a la siguiente ronda, mientras el Brujas querrá seguir dando la sorpresa.

Oportunidad de oro para que Leverkusen reaccione en casa y dé un golpe de autoridad en el Grupo B, en busca de evitar un destino similar como el de 2019, cuando se fue eliminado en fase de grupos.