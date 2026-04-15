Arsenal se apunta entre los semifinalistas

Héctor Cantú

El Arsenal se unió a la lista de semifinalistas en la UEFA Champions League luego de empatar en casa sin goles ante el Sporting CP.

No fue el mejor partido de los ‘Gunners’ que siguen en decadencia en el torneo europeo y en la Premier League donde se han dejado puntos importantes.

Geny Catamo rattles the post 👀



Sporting denied a crucial equalizer 😅 pic.twitter.com/asENiQGuQK — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

El Sporting tampoco supo aprovechar la debacle del equipo inglés y, aunque intentó tener acercamientos peligrosos que les permitiera encontrar el empate y por ende alargar la decisión del partido, no hubo efectividad en la definición.

La opción más clara del tiempo regular la tuvo el equipo local en un cabezazo de Leandro Trossard que terminó estrellándose en el poste derecho del arquero Silva.

Después Gabriel Jesus también rozó la anotación con un disparo con ángulo cerrado que terminó por irse desviado.

La victoria conseguida en el juego de ida fue suficiente para que el Arsenal avanzara de ronda a las semifinales, donde se enfrentará al Atlético de Madrid que se clasificó tras dejar en el camino al Barcelona.