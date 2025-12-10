Ajax salió de terapia intensiva en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Ajax sufrió ante Qarabag, pero ganó 4-2 tras remontar un 2-1 en contra en el último cuarto de hora y sumó sus tres primeros puntos en la fase de liga de la Champions League para aferrarse a un milagro que le permita clasificarse a los playoffs.

Away win in the Champions League! ❌❌❌ pic.twitter.com/ZgQVR4gmJE — AFC Ajax (@AFCAjax) December 10, 2025

El conjunto neerlandés fue un cadáver durante casi todo el partido. Apuntaba a seguir con cero puntos tras seis jornadas y salió con vida en parte por la aparición de Oscar Gloukh quien firmó un doblete en los minutos finales para darle vuelta al marcador.

Fue un alivio para un equipo que no tenía margen de error después de cinco derrotas y que se presentó en Bakú como colista. Tenía que ganar sí o sí para tener alguna opción de alcanzar de alguna forma los dieciseisavos de final en las dos últimas jornadas.

Ajax creció con un par de ocasiones consecutivas de Raúl Moro que acabaron en nada y un error grosero de Jaros provocó el primer tanto del duelo. El guardameta checo salió a fatal para contrarrestar un pase largo Elvin Jafarguliyev. Camilo Durán se adelantó a Aaron Bouwman y con Jaros adelantado en tierra de nadie, mandó la pelota a la red con una fácil vaselina.

El palo al Ajax fue tremendo. Se olía una nueva decepción y más cuando Zoubi acarició el segundo con una llegada desde atrás clarísima que acabó con la pelota por encima de la portería del cuadro neerlandés. Kasper Dolberg generó algo de esperanza con un golazo al filo del descanso (buen zapatazo desde la media luna), pero el Qarabag encontró otro premio al primer minuto tras la reanudación.

Esta vez fue Kevin Medina quien se encargó de romper líneas con un pase profundo hacia Jafarguliyev, que llegó hasta el fondo del campo, echó la pelota atrás y Matheus Silva, con precisión, volvió a adelantar al Qarabag. En ese momento, Ajax tenía 43 minutos para arreglar el problema.

Sufrió hasta los últimos el tramo final, cuando los cambios de Grim surtieron efecto. Las entradas de Angelo Konadu, Youri Regeer, Davy Klaassen y Mika Godts le dieron otro aire que en apenas un suspiro dio la vuelta al marcador. Primero, con un zurdazo de Oscar Gloukh y cinco minutos después con otro zapatazo de Anton Gaaei.

Gloukh cerró el marcador y una victoria que permite creer al Ajax en un milagro: ganar al Villarreal y al Olympiacos, alcanzar los nueve puntos y esperar.