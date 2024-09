A pesar de la derrota, dimos la cara: Marc-André ter Stegen

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen afirmó este jueves que su equipo "dio la cara" con diez jugadores este jueves, tras la expulsión de Eric García contra el Mónaco en el minuto 11, pero lamentó la derrota final (2-1) en la primera jornada de la Champions League.

"No nos entendimos bien (con Eric) en esta situación. Me sabe mal por él, porque la situación le perjudica. Tuvimos que jugar 80 minutos con uno menos. Es una cosa que no nos debería haber pasado. Son cosas del futbol. La derrota duele, porque dimos la cara con diez jugadores", aseguró el guardameta germano.

En declaraciones a desde el césped del Estadio Luis II de Mónaco, Ter Stegen aseguró que el Barça trató de "sacar al menos un punto" en la segunda mitad, y opinó que el segundo gol del Mónaco fue "poco merecido en ese momento" del partido porque llegó "sin mucho juego", en un balón largo.

"Tras el descanso sabíamos que ellos iban a apretar más porque tenían un jugador más que nosotros. Queríamos juntar bien los espacios y hasta cierto punto nos funcionó bastante bien", declaró el portero del Barcelona, quien concluyó que el Barça tratará de "ganar el próximo partido en casa" en la Liga de Campeones.