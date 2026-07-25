Yan Diomandé reportó con RB Leipzig

Oscar Sandoval

Yan Diomandé prepara maletas y espera el anuncio oficial de su fichaje por Real Madrid para volar rumbo a la capital española. Sin embargo, sigue cumpliendo con las obligaciones y compromisos que estableció con RB Leipzig antes de jugar el Mundial 2026.

Good to have you back with us, boys! 👋 pic.twitter.com/PIFTuLRiOf — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 27, 2026

Las vacaciones llegaron a su fin para Diomandé, quien se presentó en las instalaciones del Leipzig para someterse a las pruebas médicas y físicas de inicio de pretemporada. El conjunto alemán presumió imágenes de su regreso, pese a que las conversaciones con Real Madrid continúan abiertas.

El atacante marfileño espera que el acuerdo entre clubes se cierre en las próximas horas para dar por terminada su etapa con Leipzig después de 36 partidos, 13 goles y 10 asistencias.

Su venta se convertiría en un negocio redondo para los ‘Toros Rojos’ que lo adquirieron el verano pasado por 20 millones de euros y que lo venderían al Madrid por una cantidad cercana a los 120 millones.