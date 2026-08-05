Yan Diomandé se unió a la pretemporada de RB Leizpig en Austria

Redacción FOX Deportes

Yan Diomande, cuya transferencia a Real Madrid ha sido dada por hecha durante las últimas semanas, se incorporó este miércoles a la concentración de pretemporada de RB Leipzig en Austria.

Welcome to the training camp, Yan! 🙌🇦🇹



After recovering from illness, Yan Diomande is back in training 💪 pic.twitter.com/WRLI7wCD1s — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 5, 2026

En un principio, el futbolista no había viajado con el equipo al alegar una enfermedad. La ausencia fue interpretada por diversos medios como un posible movimiento en medio de las negociaciones entre Leipzig y el conjunto español.

"Tras superar una infección, Yan Diomande ha vuelto a los entrenamientos", publicó el club alemán en su cuenta de X, mensaje que acompañó con una fotografía del jugador.

Ready for training 💪 pic.twitter.com/eiQ7Nsa2Zg — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 5, 2026

Leipzig solicita 120 millones de euros, más variables, por el traspaso. Según la prensa alemana, la última oferta de Real Madrid todavía no alcanzaba esa cifra.

Los mismos medios valoraron positivamente el regreso de Diomande a la disciplina del club, al considerar que refleja la intención del jugador de mantener una actitud profesional mientras se resuelve la negociación.