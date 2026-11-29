Redacción FOX Deportes

Manuel Neuer comienza a vislumbrar el final de su exitosa trayectoria como futbolista profesional. El guardameta alemán aseguró que lo más probable es que ponga punto final a su carrera al término de la presente temporada.

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“No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano. Por eso espero gozar al máximo el tiempo que me queda”, declaró Neuer durante un encuentro con un club de aficionados de Bayern Munich.

Neuer elogió el rendimiento de Jonas Urbig y se mostró convencido de que “el Bayern tiene resuelto el problema de la portería para los próximos diez años”, una muestra de confianza en quien podría convertirse en su sucesor.

El portero alemán cuenta con un palmarés envidiable, en el que destacan la Copa del Mundo conquistada con Alemania en 2014 y las dos Champions League que ganó con Bayern Munich en 2013 y 2020.

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Además, Neuer ha conquistado 13 títulos de Bundesliga, todos con el conjunto muniqués, y ocho Copas de Alemania, una con Schalke 04 y siete con Bayern Munich.

Su historia con la Selección de Alemania también está marcada por los éxitos. En 2009 conquistó el Europeo Sub-21 y un año después fue titular con la selección absoluta en el Mundial de Sudáfrica. Tras la conquista de Brasil 2014 y el retiro internacional de Philipp Lahm, asumió posteriormente la capitanía del conjunto alemán.