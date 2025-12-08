Triunfo anímico de Bayer Leverkusen en la Bundesliga

Redacción FOX Deportes

Bayer Leverkusen venció 2-0 a Köln con un gran gol de espuela del francés Martin Terrier y otro de cabeza de Robert Andrich, en un duelo que resolvió en la segunda parte y en el que tuvo las bajas de Alejandro Grimaldo, por problemas personales y de Patrick Schick, por un corte en un tobillo.

El golazo de Terrier, en el minuto 66, desatascó un partido en el que el Leverkusen tuvo casi siempre la iniciativa. El francés marcó tras entrar de cambio en la segunda parte, sin tener una posición ideal de remate. El centro de Arthur desde la derecha le llegó demasiado atrás, pero lanzó el cuerpo hacia adelante y remató de espuela.

El 1-0 dio al Leverkusen unos minutos de euforia que coronó con el segundo tanto, marcado de cabeza por el capitán Robert Andrich en el minuto 72 después de rematar de cabeza un saque de esquina.

Köln intentó reaccionar sobre la parte final, pero el conjunto local no pasó apuros, se quedó con los tres puntos y con el cuarto lugar de la Bundesliga en su poder.