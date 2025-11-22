Bayer Leverkusen terminó con el sueño de Borussia Dortmund en la Pokal

Oscar Sandoval

Borussia Dortmund tendrá que esperar al menos un año más para ser campeón de la Pokal, cayó ante Bayer Leverkusen que cobró venganza de la derrota del pasado sábado en la Bundesliga para citarse con el ganador entre Hamburg y Kiel en los cuartos de final.

INTO THE QUARTERS!! 🏆🖤❤️ pic.twitter.com/ti7V4egOxG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 2, 2025

Se enfrentaron dos equipos con vocación ofensiva y las llegadas al área fueron constantes, una primera parte intensa que se inclinó a favor de ‘Las Aspirinas’ luego de una jugada colectiva que inició el portero y que terminó Ibrahim Maza en el área contraria con un disparo al ángulo contrario al 34.

Leverkusen fue letal y efectivo porque venció a su rival con el único disparo a puerta que realizó en los 90 minutos, sufrió para defender el resultado y terminó clasificando a los cuartos de final de la Pokal por cuarto año consecutivo.

Borussia Dortmund fracasó en su intento por empatar la eliminatoria y el recuerdo del 2021 cuando levantó la Pokal comienza a sentirse lejano.