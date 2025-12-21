Stuttgart le propinó un golpe certero al Bayer Leverkusen

EFE

Bajo la batuta de Deniz Undav y la contundencia de Jamie Leweling, el Stuttgart silenció el Bay Arena con una goleada 4-1 que supuso la caza en la clasificación del conjunto de Sebastian Hoeness al conjunto local.

El equipo del danés Kasper Hjulmand inició el 2026 lejos del nivel con el que abandonó el 2025, que cerró con dos victorias seguidas y la posibilidad de amenazar el segundo lugar del Borussia Dortmund.

Todo lo contrario, la nefasta primera mitad, en la que quedó sentenciado el partido, asentó la mejoría de su rival, del Stuttgart, con el que comparte ahora puesto en la tabla. El conjunto de Hoeness, que sumó su primera victoria del año en un campo complicado, iguala en la cuarta posición, con acceso a Liga de Campeones, a su adversario. Ambos están con 29 puntos. Igual que el Leipzig, tercero, que no pudo jugar su partido contra el Friburgo por el mal tiempo.

En cualquier caso el Bayer Leverkusen no supo cómo responder a la extraordinaria eficacia de su adversario que convertía en gol cada ataque, cada acción de peligro.

De hecho, abrió el marcador a los siete minutos, con una gran asistencia de Deniz Undav, al espacio, dentro del área, que recogió Jamie Leweling que batió en su salida a Mark Flekken.

se rehízo aparentemente el equipo de Hjulmand que recuperó el mando del partido pero no inquietó a Alexander Nubel. Y al contrario, una falta dentro del área, innecesaria, de Jeanuel Belocian sobre Joshua Vagnoman fue sancionada con un penalti que transformó Maximilian Mittelstadt a la media hora. Fue el 0-2

El hundimiento local llegó al borde del intermedio. Con el Leverkusen volcado y con espacios que invitaban a contraataques como el que precedió al tercer gol visitante que acabó con un balón cedido por Deniz Undav a Jamie Leweling y un zurdazo desde fuera del área, sin oposición, que superó otra vez a Nubel.

Y en el añadido antes del descanso, fue el propio Undav el que aprovechó el pase de Chris Fuhrich, resistió entre tres defensas y marcó para castigar aún más a su adversario y casi cerrar el partido.

El Stuttgart levantó el pie del acelerador después pero el Bayer Leverkusen no creyó en una eventual remontada.

Pudo maquillar el marcador y acortar la distancia con una buena oportunidad de Martin Terrier que disparó y acarició el poste derecho. Lo hizo desde los once metros. Después de una falta dentro del área de Jeff Chabot al intentar robar el balón a Malik Tillman.