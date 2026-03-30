Si Bayern Munich gana sobre la hora en la Bundesliga, Borussia Dortmund también

Redacción FOX Deportes

Dos goles en el tiempo añadido firmados por Karim Adeyemi y Julian Brandt, cuando el partido estaba abocado a un final igualado sin goles, agitó un partido tedioso y casi irrelevante que sólo sirvió para asentar a Borussia Dortmund en el segundo puesto.

3 MINUTES OF MADNESS! 🤪 pic.twitter.com/PF8fzY73Oa — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 4, 2026

El duelo entre el segundo y el tercer clasificado de la Bundesliga, Borussia Dortmund y Stuttgart, acabó con una excitación de la que careció durante el encuentro. Con los jugadores enzarzados después de cada tanto y con los locales, los que más tenían en juego, descontentos.

El cuadro local que dirige Sebastian Hoeness tiene aún pendiente por cerrar ese asunto. Notó en eso la presión del Suttgart que fue más a por el triunfo y se llevó una derrota.

Hizo más que su rival para ganar el partido aunque tampoco dispuso de grandes ocasiones. Las aproximaciones a la meta de Gregor Kobel morían en la línea de tres cuartos. Solo se acercó al gol por medio de Nikolas NArtey, que obligó a salir al paso al portero visitante, y Angeo Stiller que lanzó al poste izquierdo.

Borussia, que sólo ha perdido dos partidos en toda la temporada, ambos con Bayern Munich, acertó con las dos ocasiones que tuvo. Dos en tres minutos. Ambas cuando el partido moría.

Karim Adeyemi, en el 92, recogió en el borde del área un rechace de la zaga local para batir con un preciso tiro a Alexander Nuybel. Y dos más tarde, en el 94, con el Stuttgart volcado, un contraataque al uso de los visitantes que inició Marcel Sabitzer con un pase largo a Fabio Silva acabó con una asistencia a Julian Brandt, que le acompañaba en el otro lado y que estaba solo. Sentenció el triunfo.