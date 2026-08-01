Orjan Nyland en el camino de regreso a RB Leipzig

Redacción FOX Deportes

Orjan Nyland, que se desvinculó de Sevilla el pasado 30 de junio después de tres temporadas, podría regresar como agente libre a RB Leipzig, su club de procedencia, con el que firmaría un contrato por las dos próximas campañas.

A familiar face in the Verl goal 🧤



Nice seeing you again, Timo! 👋 pic.twitter.com/JpxZceNk6Q — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 1, 2026

Nyland, de 35 años, apenas si disputó siete encuentros oficiales con Sevilla la pasada campaña, pero fue el titular de Noruega y cuartofinalista del pasado Mundial gracias a su soberbia actuación contra Brasil en octavos de final, lo que valió su regreso al RB Leipzig, tercero de la pasada Bundesliga.

El guardameta escandinavo, formado en Hodd, debutó como profesional en ese club en 2011, fichó en 2013 por el Molde y se marchó de Noruega en 2015 para jugar en el Ingolstadt 04 antes de ser traspasado a Aston Villa en el verano de 2018.

▪️ As planned, Antonio Nusa will travel to training camp later this week after returning from holiday.



▪️ Péter Gulácsi is currently in talks with another club and will not travel to training camp as a result.



▪️ Yan Diomande will not travel to Saalfelden due to illness. Upon… — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 1, 2026

En Inglaterra, además de por el club de Birmingham pasó por Norwich, Bournemouth y Reading, y cumplió su primera etapa en Leipzig en la temporada 22/23, con el que se proclamó campeón de la Pokal.

Nyland llegó a Sevilla en agosto de 2023 para suplir a Yassine Bono y fue titular en las dos primeras campañas en el conjunto hispalense, en las que disputó respectivamente 28 y 31 encuentros, antes de que Odysseas Vlachodimos lo relegase al banquillo la pasada temporada.