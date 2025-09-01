Nico Jackson deja Chelsea para jugar en Bayern Munich

Oscar Sandoval

Nico Jackson que estaba destinado a tener pocos minutos en el ataque de Chelsea, decidió cambiar de aires para jugar por primera vez en la Bundesliga y hacerlo con Bayern Munich que llevaba semanas negociando por el senegalés quien en el último día del mercado de transferencias firmó contrato.

Bayern Munich acudió al mercado en busca de un suplente de calidad que pudiera jugar en todo el frente de ataque, su radar se activó en Londres en un equipo con exceso de jugadores en su plantilla y Nico Jackson se convirtió en el objetivo al saber que con los fichajes de Chelsea quedaría relegado a un tercer plano.

La negociación entre clubes fue un intercambio de ideas y de cifras examinando a detalle lo mejor para cada parte, al final se llegó a un acuerdo por medio de una cesión que le costará 16.5 millones de euros al conjunto ‘Bávaro’ que tendrá una opción de compra obligatoria por 65 millones.

Jackson será un recambio de lujo para Harry Kane, Luis Díaz o incluso, de Michael Olise quienes son titulares para Vincent Kompany, sin embargo, el atacante senegalés será el primero en la rotación y contará con minutos de juego, cosa que en Chelsea no tenía garantizado.