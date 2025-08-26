Nico Jackson aparece en el radar de Bayern Munich

Oscar Sandoval

Chelsea mantendrá la temporada de rebajas hasta el último segundo del mercado de transferencias porque necesita aligerar la plantilla y son varios futbolistas los que están en el aparador, en la delantera no hay lugar para todos, Nico Jackson lo sabe y es por eso que busca un nuevo destino.

The boss is in the building! 💪 pic.twitter.com/oLNTuwK8Ii — FC Bayern (@FCBayernEN) August 27, 2025

Las últimas actuaciones de Jackson con el conjunto londinense parece que sentenciaron su futuro, disputó 30 partidos en la Premier League con 10 goles y comenzó el Mundial de Clubes como titular, pero después de la expulsión ante Flamengo nada volvió a ser igual.

El senegalés contará con pocos minutos siendo parte de los ‘Blues’ que reforzaron su ataque, pero cuando se cierra una puerta, se abre otra y para el delantero de 24 años sería la de Bayern Munich.

Fabrizio Romano informó a través de X que el conjunto ‘Bávaro’ retomará "hoy" las “conversaciones directas con Chelsea por Nico Jackson”, señaló que “sigue insistiendo” en el delantero al que en Londres dejarían salir siempre y cuando haya una “obligación de compra”.