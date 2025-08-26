Oscar Sandoval
Nico Jackson aparece en el radar de Bayern Munich
Jackson tendrá poca participación con Chelsea y busca equipo
Chelsea mantendrá la temporada de rebajas hasta el último segundo del mercado de transferencias porque necesita aligerar la plantilla y son varios futbolistas los que están en el aparador, en la delantera no hay lugar para todos, Nico Jackson lo sabe y es por eso que busca un nuevo destino.
Las últimas actuaciones de Jackson con el conjunto londinense parece que sentenciaron su futuro, disputó 30 partidos en la Premier League con 10 goles y comenzó el Mundial de Clubes como titular, pero después de la expulsión ante Flamengo nada volvió a ser igual.
El senegalés contará con pocos minutos siendo parte de los ‘Blues’ que reforzaron su ataque, pero cuando se cierra una puerta, se abre otra y para el delantero de 24 años sería la de Bayern Munich.
Fabrizio Romano informó a través de X que el conjunto ‘Bávaro’ retomará "hoy" las “conversaciones directas con Chelsea por Nico Jackson”, señaló que “sigue insistiendo” en el delantero al que en Londres dejarían salir siempre y cuando haya una “obligación de compra”.
